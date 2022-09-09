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10 часов назад

57-летняя Беллуччи в платье с разрезом вышла на красную дорожку

Газета.Ru

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи посетила премьеру в Венеции. Соответствующие снимки опубликовало агентство Reuters.

Беллуччи в платье с разрезом вышла на красную дорожку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 8 сентября, в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера комедии «Засуха» режиссера Паоло Вирдзи. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Моника Беллуччи, сыгравшая главную роль в фильме. 57-летняя актриса вышла на красную ковровую дорожку в черном платье в пол с драпировкой и высоким разрезом. Его дополнили бриллиантовое колье, туфли на головокружительной шпильке и мерцающая сумка-клатч.

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