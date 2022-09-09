Беллуччи в платье с разрезом вышла на красную дорожку

В минувший четверг, 8 сентября, в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера комедии «Засуха» режиссера Паоло Вирдзи. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Моника Беллуччи, сыгравшая главную роль в фильме. 57-летняя актриса вышла на красную ковровую дорожку в черном платье в пол с драпировкой и высоким разрезом. Его дополнили бриллиантовое колье, туфли на головокружительной шпильке и мерцающая сумка-клатч.