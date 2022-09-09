Караулова подарила квартиру годовалому сыну

Певица Юлианна Караулова решила сделать своему годовалому сыну подарок и подарить элитную квартиру в Москве. Об этом артистка рассказала в социальных сетях .
"Я вам про подарок не рассказывала и вот решилась. Потому что пришло время ремонта. Хочу посоветоваться. Кто-то делает сейчас? Какова ситуация? Стоит ли начинать? Или может есть смысл отложить? Я немножко в панике", — поделилась Юлианна с подписчиками.
StarHit выяснил у шоумена Ивана Чуйкова, что жилье ее годовалого ребенка находится недалеко от квартиры самой Юлианны.