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1 час назад

Вернувшаяся в Россию Анна Седокова поразила поклонников сменой имиджа

runews24.ru

Анна Седокова, которая почти постоянно живет в Штатах, была замечена на столичном светском мероприятии.

Седокова поразила поклонников сменой имиджа
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сообщается, что певица прилетела в Москву на короткое время для участия в съёмках, а также, чтобы урегулировать рабочие вопросы.

Во время своего визита в столицу Седокова оказалась в числе звезд, пришедших на премьерный показ киноленты «Что делать женщине, если...». Ведущую женскую роль в фильме исполнила Елена Лядова.

Представители СМИ, присутствовавшие на мероприятии, обратили внимание, что певица изменила цвет волос, став блондинкой, и надела смелый костюм из чёрной кожи.

Кроме того, звезда продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру.

Звёзды,Елена Лядова,Анна Седокова,
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