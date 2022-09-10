Седокова поразила поклонников сменой имиджа

Анна Седокова, которая почти постоянно живет в Штатах, была замечена на столичном светском мероприятии.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Сообщается, что певица прилетела в Москву на короткое время для участия в съёмках, а также, чтобы урегулировать рабочие вопросы.

Во время своего визита в столицу Седокова оказалась в числе звезд, пришедших на премьерный показ киноленты «Что делать женщине, если...». Ведущую женскую роль в фильме исполнила Елена Лядова.

Представители СМИ, присутствовавшие на мероприятии, обратили внимание, что певица изменила цвет волос, став блондинкой, и надела смелый костюм из чёрной кожи.