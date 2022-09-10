СМИ раскрыли, на кого была обижена Вера Глаголева перед смертью

Судьба Глаголевой сложилась также очень непросто. Она пережила предательство супруга Родиона Нахапетова. Тот уехал в Америку и встретил там новую женщину. Несмотря на то, что у пары было двое детей, Вера Глаголева отпустила любимого мужчину.

Фото: 2x2.su 2x2.su

Друг артистки, сценарист и продюсер Сергей Новожилов, недавно заявил, что Глаголева не смогла до конца простить и отпустить ситуацию с бывшим мужем, пишет StarHit. И всё же экс-супруги продолжили общаться, а дети ездили к отцу в Америку.

У нее хватило такта выстроить дипломатические отношения с бывшим мужем, — цитируют продюсера СМИ.

Расставание актрисе помогал пережить второй муж, Кирилл Шубский. Он был моложе возлюбленной на несколько лет. Его появление в жизни Глаголевой помогло ей расцвести и похорошеть.

Его появление в жизни Веры, безусловно, многое поменяло: забот стало меньше. Кирилл к старшим детям относился, как к своим, — отмечает Новожилов.

В браке у Веры и Кирилла появилась дочь Анастасия. Сейчас девушка замужем за хоккеистом Александром Овечкиным.