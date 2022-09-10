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6 часов назад

СМИ раскрыли, на кого была обижена Вера Глаголева перед смертью

2x2.su

Судьба Глаголевой сложилась также очень непросто. Она пережила предательство супруга Родиона Нахапетова. Тот уехал в Америку и встретил там новую женщину. Несмотря на то, что у пары было двое детей, Вера Глаголева отпустила любимого мужчину.

СМИ раскрыли, на кого была обижена Вера Глаголева перед смертью
Фото: 2x2.su2x2.su

Друг артистки, сценарист и продюсер Сергей Новожилов, недавно заявил, что Глаголева не смогла до конца простить и отпустить ситуацию с бывшим мужем, пишет StarHit. И всё же экс-супруги продолжили общаться, а дети ездили к отцу в Америку.

У нее хватило такта выстроить дипломатические отношения с бывшим мужем, — цитируют продюсера СМИ.

Расставание актрисе помогал пережить второй муж, Кирилл Шубский. Он был моложе возлюбленной на несколько лет. Его появление в жизни Глаголевой помогло ей расцвести и похорошеть.

Его появление в жизни Веры, безусловно, многое поменяло: забот стало меньше. Кирилл к старшим детям относился, как к своим, — отмечает Новожилов.

В браке у Веры и Кирилла появилась дочь Анастасия. Сейчас девушка замужем за хоккеистом Александром Овечкиным.

Ранее портал 2x2.su писал, что дочери актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская и Анна Нахапетова почтили память матери в день годовщины смерти. Близкие опубликовали в своих социальных сетях архивное видео с Верой Глаголевой. В кадре она стреляет из лука, рассказывает о своём характере и о том, чего хочет достичь.

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