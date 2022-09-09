Дженнифер Энистон купила особняк у Опры Уинфри

Американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон купила особняк в Калифорнии у знаменитой телеведущей Опры Уинфри. О сделке сообщает Dirt.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жилье находится в престижном городе Монтесито. Уинфри приобрела обширное поместье в начале 2021 года за 10,5 миллиона долларов. На территории располагался главный особняк и два небольших коттеджа. По предположениям портала, телеведущая разделила участок на две части и спустя больше года после покупки продала их двум разным покупателям на общую сумму почти в 17 миллионов долларов.

Два коттеджа в августе приобрел давний знакомый Уинфри Боб Грин. Он заплатил за них 2,3 миллиона долларов (почти 140 миллионов рублей). Вскоре главный дом купила Энистон, потратив на объект почти 14,8 миллиона долларов (около 900 миллионов рублей).