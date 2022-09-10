Собчак высмеяла наряд Канделаки

Над новым образом телеведущей Тины Канделаки посмеялась журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Она раскритиковала повседневный наряд коллеги, вызвав неоднозначную реакцию подписчиков.

Фото: Мослента Мослента

Канделаки выложила в своем Telegram-канале фотографию, на которой она позирует перед зеркалом в куртке из денима, джинсах с дырками на коленях и белых кедах. К публикации она добавила снимок со спящими на полу собаками.

«Когда твои луки действуют наповал»,

— подписала пост телеведущая.

«Да чего скромничать-то, я бы даже сказала на лесоповал», — иронично прокомментировала Собчак наряд Канделаки. Шутка журналистки набрала более 800 положительных реакций, однако некоторые подписчики обвинили журналистку в зависти к коллеге. «Что за одержимость Тиной?», «Ксения, вы так неприкрыто ей завидуете», «Троллинг незачетный», — написали комментаторы.