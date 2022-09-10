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7 часов назад

Собчак высмеяла наряд Тины Канделаки

Мослентаиещё 2

Над новым образом телеведущей Тины Канделаки посмеялась журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Она раскритиковала повседневный наряд коллеги, вызвав неоднозначную реакцию подписчиков.

Собчак высмеяла наряд Канделаки
Фото: МослентаМослента

Канделаки выложила в своем Telegram-канале фотографию, на которой она позирует перед зеркалом в куртке из денима, джинсах с дырками на коленях и белых кедах. К публикации она добавила снимок со спящими на полу собаками.

«Когда твои луки действуют наповал»,

— подписала пост телеведущая.

«Да чего скромничать-то, я бы даже сказала на лесоповал», — иронично прокомментировала Собчак наряд Канделаки. Шутка журналистки набрала более 800 положительных реакций, однако некоторые подписчики обвинили журналистку в зависти к коллеге. «Что за одержимость Тиной?», «Ксения, вы так неприкрыто ей завидуете», «Троллинг незачетный», — написали комментаторы.

Ранее Собчак высмеяла откровенное фото певицы Ольги Бузовой. Юмор знаменитости вызвал бурную реакцию у пользователей сети.

Звёзды,Тина Канделаки,Ксения Собчак,
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