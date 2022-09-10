Настя Ивлеева рассказала, почему Ольга Бузова отказывается приходить на ее шоу

Блогер Настя Ивлеева предположила, почему телеведущая Ольга Бузова отказывается приходить на ее программу AgentShow. Блондинка призналась, что неоднократно приглашала певицу в свой проект. Ивлеева подчеркнула, что с нетерпением ждет Бузову у себя на шоу. Она добавила, что встретит коллегу «с хлебом и солью».
«Мне кажется, что она бережет себя для какого-то лучшего момента. Могли бы снять классный выпуск. Пусть приходит ко мне на шоу», — написала блогер в своем Telegram-канале.
Известно, что график экс-ведущей передачи «Дом-2» расписан по минутам. Об этом она не раз говорила своим поклонникам в социальных сетях.