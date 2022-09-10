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4 часа назад

Настя Ивлеева рассказала, почему Ольга Бузова отказывается приходить на ее шоу

Слово и Дело

Блогер Настя Ивлеева предположила, почему телеведущая Ольга Бузова отказывается приходить на ее программу AgentShow. Блондинка призналась, что неоднократно приглашала певицу в свой проект. Ивлеева подчеркнула, что с нетерпением ждет Бузову у себя на шоу. Она добавила, что встретит коллегу «с хлебом и солью».

Настя Ивлеева рассказала, почему Ольга Бузова отказывается приходить на ее шоу
Фото: Агентство «Москва» | Сергей КиселевАгентство «Москва» | Сергей Киселев

«Мне кажется, что она бережет себя для какого-то лучшего момента. Могли бы снять классный выпуск. Пусть приходит ко мне на шоу», — написала блогер в своем Telegram-канале.

Известно, что график экс-ведущей передачи «Дом-2» расписан по минутам. Об этом она не раз говорила своим поклонникам в социальных сетях.

Звёзды,Ольга Бузова,
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