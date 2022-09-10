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5 часов назад

Ведущая Ксения Собчак купила кольцо за 600 млн. руб

Катерина Саломе

Дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова рассказала о новой покупке светской львицы Ксении Собчак. Как оказалась, теледива приобрела кольцо-сердце «Графф» в 42 карата, сообщает kp.ru.

Собчак купила кольцо за 600 млн. руб
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Специалист назвала украшение критично дорогой вещью. По словам эксперта, оно обошлось ведущей приблизительно в 10 миллионов долларов (около 600 миллионов рублей).

«Даже если это был бы не "Графф", а выращенный бриллиант, кольцо все равно бы стоило дорого»,

— подчеркнула Джафарова.

Также дизайнер добавила, что лабораторный камень совершенно невозможно отличить от настоящего бриллианта. Она отметила, что у него аналогично высокие характеристики.

«Но стоить он будет в пять раз дешевле — в районе 1,5 миллиона долларов»,

— резюмировала эксперт.

Ранее мы писали о том, что Собчак рассекретила вторую беременность жены Шнурова.

Звёзды,Ксения Собчак,
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