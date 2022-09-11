Звезды, которые публично признались в том, что у них ВИЧ

В мире живет около 37,7 миллиона человек с ВИЧ. Сейчас с диагнозом можно жить полноценную жизнь, но люди продолжают скрывать свой статус из-за общественного осуждения. "Рамблер" расскажет про знаменитостей, которые публично объявили о своем положительном ВИЧ-статусе.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Актер Чарли Шин, 55 лет

Звезда сериала «Два с половиной человека» Чарли Шин раскрыл свой ВИЧ-статус в ноябре 2015 года. После развода актер много пил и вел не самый здоровый образ жизни. Он часто попадал в секс-скандалы, поэтому после каминг-аута он получил множество исков от женщин, с которыми имел незащищенный половой акт.

Телеведущий Павел Лобков, 53 года

Журналист Павел Лобков рассказал о жизни с ВИЧ в 2015 году в день борьбы со СПИДом. Ведущий рассказал, что врач относятся с пренебрежением к пациентам с ВИЧ в России и иногда отказываются лечиться. Например, ведущий не смог поставить зубной имплант, потому что врачи опасались делать вмешательство. Чтобы вылечиться, пришлось поехать в Америку.

Актер Билли Портер, 51 год