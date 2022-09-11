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2 часа назад

Звезды, которые публично признались в том, что у них ВИЧ

Даша Краснова

В мире живет около 37,7 миллиона человек с ВИЧ. Сейчас с диагнозом можно жить полноценную жизнь, но люди продолжают скрывать свой статус из-за общественного осуждения. "Рамблер" расскажет про знаменитостей, которые публично объявили о своем положительном ВИЧ-статусе.

Звезды, которые публично признались в том, что у них ВИЧ
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

Актер Чарли Шин, 55 лет

Звезда сериала «Два с половиной человека» Чарли Шин раскрыл свой ВИЧ-статус в ноябре 2015 года. После развода актер много пил и вел не самый здоровый образ жизни. Он часто попадал в секс-скандалы, поэтому после каминг-аута он получил множество исков от женщин, с которыми имел незащищенный половой акт.

Телеведущий Павел Лобков, 53 года

Журналист Павел Лобков рассказал о жизни с ВИЧ в 2015 году в день борьбы со СПИДом. Ведущий рассказал, что врач относятся с пренебрежением к пациентам с ВИЧ в России и иногда отказываются лечиться. Например, ведущий не смог поставить зубной имплант, потому что врачи опасались делать вмешательство. Чтобы вылечиться, пришлось поехать в Америку.

Актер Билли Портер, 51 год

Билли Портер признался, что уже 14 лет живет с ВИЧ-инфекцией. Он хорошо себя чувствует, принимает терапию и постоянно посещает врача. Когда человек снижает вирусную нагрузку, то живет полноценно и не испытывает никаких побочных эффектов от своей болезни. Актер активно борется за права людей с ВИЧ.

Звёзды,Билли Портер,Павел Лобков,Чарли Шин,
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