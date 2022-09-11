Воропаева раскрыла секрет успеха Валерия Леонтьева

Известная поэтесса Любовь Воропаева в беседе с порталом Prozvezd вспомнила знакомство с музыкантом Валерием Леонтьевым. По ее словам, певец долго шел к успеху.
На своем творческом пути Леонтьев встречал много преград, однако достойно их преодолевал путем упорного труда. Артистка заявила, что благодарна судьбе за знакомство с исполнителем хита «Дельтаплан».
«Он замечательный! Талантище, скромный, трудяга! Очень его уважаю и радуюсь, что наша песня "Женский портрет" предоставила мне возможность с ним познакомиться», — сказала Воропаева.
Сейчас же Леонтьев перестал выходить на связь. Поэтесса не смогла ответить на вопрос о его сегодняшней жизни и предложила поинтересоваться у певца лично.