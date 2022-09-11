Сергею Лазареву дали прозвище «душнила»

Новый выпуск шоу «Аватар» на телеканале НТВ подошел к концу. В эфире удалось раскрыть очередного виртуального персонажа – Человека-амфибию. Этим героем оказался солист группы «Не пара» Александр Шоуа.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Однако выпуск больше запомнился проделками членов жюри, а именно блогера Иды Галич и певца Сергея Лазарева, который, постоянно критиковал участников проекта.

Артисты, занимающие кресла судей, постоянно подкалывали Лазарева, якобы он самый умный и сообразительный из них. Ида Галич даже вручила Лазареву футболку с надписью «Душнила».

«Она меня всю прошлую передачу так называла! Это шутка, которая вышла из-под контроля. В следующий раз я буду сидеть в этой футболке», – заявил в ответ Лазарев.

Свое мнение насчет участия Лазарева в шоу в качестве члена жюри высказали и зрители. Они считают, что артист, который занимает неясную позицию по ситуации в мире, не должен появляться на федеральных телеканалах. Однако есть и те, кто защищает Сергея.

«Лазарев в жюри – это плевок зрителям. Жалко, что руководство канала не нашли более достойного человека»;

«Сергей Лазарев молодец. Галич не компетентная. Без комплексов и выскочка. Этикета не хватает. Остальные жюри хорошо вели себя»;

«Кто такая Галич? Почему пытается перетянуть на себя внимание? Рекламирует, раскручивает себя? Вообще неинтересная во всех смыслах, вульгарная»;

«Лазарева надо гнать с телеканалов... Почему он должен зарабатывать как обычно?» – разделились во мнении пользователи после просмотра выпуска.