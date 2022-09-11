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59 минут назад

Бари Алибасов озвучил главную мечту покойного Жени Белоусова

Слово и Дело

Продюсер Бари Алибасов до сих пор не может смириться со смертью своего молодого подопечного Жени Белоусова. Он рассказал о главной мечте певца.

Алибасов озвучил главную мечту покойного Белоусова
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Он очень хотел быть счастливым. Печально, что его нет рядом с нами», — написал Алибасов в социальных сетях.

Он также опубликовал отрывок из интервью Белоусова, в котором он рассказывает о своей мечте. Певец признается, что у него не получается чувствовать счастье.

В этом году исполнителю хита «Девочка моя синеглазая» могло исполниться 58 лет. Его не стало в 32 года. Перспективного артиста сгубили проблемы со здоровьем и алкогольная зависимость.

Звёзды,Бари Алибасов,
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