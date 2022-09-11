Алибасов озвучил главную мечту покойного Белоусова

Продюсер Бари Алибасов до сих пор не может смириться со смертью своего молодого подопечного Жени Белоусова. Он рассказал о главной мечте певца.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

«Он очень хотел быть счастливым. Печально, что его нет рядом с нами», — написал Алибасов в социальных сетях.

Он также опубликовал отрывок из интервью Белоусова, в котором он рассказывает о своей мечте. Певец признается, что у него не получается чувствовать счастье.