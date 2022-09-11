Гарик Харламов заявил, что не хочет больше заводить серьёзные отношения

Известный юморист и шоумен Гарик Харламов после расставания с Катериной Ковальчук заявил, что не планирует больше заводить серьёзные отношения. Об этом пишет портал Teleprogramma.
На вопрос журналистов о своей личной жизни Харламов честно ответил:
«О ком вы говорите? Я пока одинокий волк».
И в ближайшее время искать себе новую пассию юморист не собирается. Вспоминая свои предыдущие восьмилетние браки с Юлией Лещенко и Кристиной Асмус, артист сказал, что ни к чему хорошему это не привело.
При этом, Харламов признаёт, что отсутствие личной жизни негативно сказалось на нём: артист забросил себя и пополнел.