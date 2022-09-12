Врач-пульмонолог назвал болезнь Ротару неизлечимой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что София Ротару страдает эмфиземой легких, и призвал певицу вернуться в Крым ради ее же здоровья. Действительно ли крымский климат поможет артистке справиться с хроническим заболеванием? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эмфизема (с греческого — «вздутие») — хроническое заболевание воздушных путей, при котором наблюдается повышение воздушности легочной ткани. Основной симптом этой болезни — одышка, возникающая из-за низкой насыщенности крови кислородом.

Как отмечает собеседник «ВМ», отдельно эмфизема легких диагностируется крайне редко. Обычно это заболевание либо врожденное, либо является компонентом хронического бронхита или обструктивной болезни легких.

Поклонникам Софии Ротару не стоит беспокоиться: эмфизема легких сама по себе не угрожает жизни человека и не приводит к летальному исходу. Но есть и плохие новости: вылечить болезнь нельзя.

"Каких-то специфических лекарств от эмфиземы сейчас нет. По сути, лечение сводится к устранению факторов, которые вызывают процесс развития эмфиземы легких. Это единственное, что можно сделать", — пояснил Овечкин.

Самый распространенный фактор развития эмфиземы легких — курение, отмечает врач. В случае с Ротару его нет. Широко известно, что певица не курит, избегает употребления алкоголя и придерживается правильного питания. Тем не менее благоприятный крымский климат поможет ей улучшить свое самочувствие.