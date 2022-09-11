«Мое сердце перестало биться»

В своей социальной сети известная поп-певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками чувствами и переживаниями, связанными с ее сыновьями.

Из-за конфликта с бывшим супругом и отцом детей Кевином Федерлайном Бритни становится все труднее наладить контакт с уже подросшими сыновьями. По утверждениям самой певицы, в определенный период времени они проводили с ней времени даже больше, чем с отцом, однако теперь их встречи практически сошли на нет.

Звезда признается, что без встреч с детьми она чувствует, будто ее сердце перестало биться, а жизнь потеряла смысл, ведь сыновья были для нее всем.

Напомним, у Бритни Спирс и Кевина Федерлайна двое общих детей: 16-летний Шоп Престон и 15-летний Джейден Джеймс.