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49 минут назад

«Мое сердце перестало биться»: Бритни Спирс о разлуке с сыновьями

Мира Маркина

В своей социальной сети известная поп-певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками чувствами и переживаниями, связанными с ее сыновьями.

«Мое сердце перестало биться»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из-за конфликта с бывшим супругом и отцом детей Кевином Федерлайном Бритни становится все труднее наладить контакт с уже подросшими сыновьями. По утверждениям самой певицы, в определенный период времени они проводили с ней времени даже больше, чем с отцом, однако теперь их встречи практически сошли на нет.

Звезда признается, что без встреч с детьми она чувствует, будто ее сердце перестало биться, а жизнь потеряла смысл, ведь сыновья были для нее всем.

Напомним, у Бритни Спирс и Кевина Федерлайна двое общих детей: 16-летний Шоп Престон и 15-летний Джейден Джеймс.

Ранее мы рассказывали, что Бритни Спирс анонсировала первую песню за шесть лет.

Звёзды,Бритни Спирс,
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