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4 часа назад

Увидим ли мы детей Гарри и Меган на похоронах королевы?

Super.ru

По словам инсайдеров, Сассексы подтвердили, что проведут в Великобритании весь периода траура, который закончится 26 сентября — через семь дней после похорон Елизаветы II. А значит, не смогут увидеться с детьми — 3-летним Арчи и годовалой Лилибет — почти месяц, ведь европейский тур Гарри и Меган начался еще неделю назад. Но такая перспектива пару явно не устраивает: как заявил в интервью газете The Telegraph королевский эксперт, прямо сейчас супруги решают, что делать. И как вариант рассматривают возможность вызвать маму Меган вместе с малышами в Великобританию. Кто знает, может быть, именно младшие Виндзоры помогут сплотить эту большую, но такую недружную семью?

Увидим ли мы детей Гарри и Меган на похоронах королевы?
Фото: Super.ruSuper.ru
Звёзды,Елизавета II,
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