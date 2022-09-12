49-летняя Хайди Клум снялась в "голом" платье за поцелуем с мужем

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала фотографию в «голом» платье на отдыхе с мужем. Снимками она поделилась в социальных сетях.
49-летняя Хайди Клум на выходных отправилась на отдых с мужем. Пара провела время на побережье у океана. На совместном снимке супермодель позировала в «голом» платье и с юбкой из кружева. Муж ее нежно обнимал и целовал на камеру.
Поклонники остались в восторге от снимка и написали в комментариях: «Настоящая супермодель», «Невероятная красотка», «Необыкновенная», «Какая вы классная», «Потрясающе красивая пара».
В настоящее время супермодель замужем за гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем, который младше нее на 17 лет. У Хайди Клум есть четверо детей: 18-летняя Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 16-летний Генри, 15-летний Йохан и 12-летняя Лу от британского музыканта Сила.