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48 минут назад

49-летняя Хайди Клум снялась в "голом" платье за поцелуем с мужем

Газета.Ru

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала фотографию в «голом» платье на отдыхе с мужем. Снимками она поделилась в социальных сетях.

49-летняя Хайди Клум снялась в "голом" платье за поцелуем с мужем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

49-летняя Хайди Клум на выходных отправилась на отдых с мужем. Пара провела время на побережье у океана. На совместном снимке супермодель позировала в «голом» платье и с юбкой из кружева. Муж ее нежно обнимал и целовал на камеру.

Поклонники остались в восторге от снимка и написали в комментариях: «Настоящая супермодель», «Невероятная красотка», «Необыкновенная», «Какая вы классная», «Потрясающе красивая пара».

В настоящее время супермодель замужем за гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем, который младше нее на 17 лет. У Хайди Клум есть четверо детей: 18-летняя Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 16-летний Генри, 15-летний Йохан и 12-летняя Лу от британского музыканта Сила.

Звёзды,Хайди Клум,
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