49-летняя Хайди Клум снялась в "голом" платье за поцелуем с мужем

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала фотографию в «голом» платье на отдыхе с мужем. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

49-летняя Хайди Клум на выходных отправилась на отдых с мужем. Пара провела время на побережье у океана. На совместном снимке супермодель позировала в «голом» платье и с юбкой из кружева. Муж ее нежно обнимал и целовал на камеру.

Поклонники остались в восторге от снимка и написали в комментариях: «Настоящая супермодель», «Невероятная красотка», «Необыкновенная», «Какая вы классная», «Потрясающе красивая пара».