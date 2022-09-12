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3 часа назад

Певица Анастасия Стоцкая раскрыла подробности личной жизни

Мария Иглина

Несмотря на то, что певица Анастасия Стоцкая развелась со своим мужем еще в 2019 году, о разрыве она решилась рассказать лишь в марте прошлого года. Сейчас артистка уже оправилась от развода и призналась, что встретила прекрасного мужчину, с которым она счастлива. Об этом сообщает ProZvezd.

"С мужем мы разошлись. Уже сколько лет получается? Три года как! Так бывает: люди встречаются, женятся, расходятся… Но у меня все хорошо!", — поделилась Стоцкая.

При этом звезда ее торопится раскрывать имя нового возлюбленного:

"Что же такая красавица, как я, будет одна? Конечно, у меня есть мужчина. Какой он? Хороший! На самом деле, все нормально. Меня устраивает!"

Ранее стало известно, что Киркоров планирует вечеринки для взрослых в своем новом пентхаусе.

Звёзды,Видео,Анастасия Стоцкая,
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