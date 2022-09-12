Несмотря на то, что певица Анастасия Стоцкая развелась со своим мужем еще в 2019 году, о разрыве она решилась рассказать лишь в марте прошлого года. Сейчас артистка уже оправилась от развода и призналась, что встретила прекрасного мужчину, с которым она счастлива. Об этом сообщает ProZvezd.