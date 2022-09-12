Сколько заработала группа «Тату» после воссоединения

«Копейки, мизер просто. Я надеюсь, что больше. Хотя на 10 миллионов квартиру в Москве купишь только на окраине. Кому помешают деньги, они обе мамы, у них дети. У Лены мама финансовый консультант, там все было хорошо. А у Юльки вообще ничего нет. Она помогла маме, они построили дачу. Себе купила она одну квартиру»,