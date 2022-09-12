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3 часа назад

Сколько заработала группа «Тату» после воссоединения

Мира Маркина

В начале сентября в Минске случилось долгожданное (правда, временное) воссоединение группы t.A.t.U. спустя 11 лет после распада. Юлия Волкова и Лена Катина исполнили свои лучшие хиты «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси», «Я сошла с ума» и другие. Сколько звезды заработали на этом мероприятии, читайте в материале «Рамблера».

Сколько заработала группа «Тату» после воссоединения
Фото: Legion-mediaLegion-media

Кажется, напряжение и недопонимания в отношениях певиц остались в прошлом.

«Договорились мы с ними на самом деле достаточно быстро. Это был недолгий процесс»,

— передает слова одного из организаторов издание StarHit. Согласно данным СМИ, Волковой и Катиной заплатили по 10 миллионов рублей за 15 минут выступления.

Бывший концертный директор t.A.t.U. Леонид Дзюник прокомментировал свое отношение к сумме гонорара телеканалу НТВ.

«Копейки, мизер просто. Я надеюсь, что больше. Хотя на 10 миллионов квартиру в Москве купишь только на окраине. Кому помешают деньги, они обе мамы, у них дети. У Лены мама финансовый консультант, там все было хорошо. А у Юльки вообще ничего нет. Она помогла маме, они построили дачу. Себе купила она одну квартиру»,

— высказался продюсер.

Звёзды,Леонид Дзюник,Лена Катина,Юлия Волкова,
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