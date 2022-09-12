Сколько заработала группа «Тату» после воссоединения

В начале сентября в Минске случилось долгожданное (правда, временное) воссоединение группы t.A.t.U. спустя 11 лет после распада. Юлия Волкова и Лена Катина исполнили свои лучшие хиты «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси», «Я сошла с ума» и другие. Сколько звезды заработали на этом мероприятии, читайте в материале «Рамблера».
Кажется, напряжение и недопонимания в отношениях певиц остались в прошлом.
«Договорились мы с ними на самом деле достаточно быстро. Это был недолгий процесс»,
— передает слова одного из организаторов издание StarHit. Согласно данным СМИ, Волковой и Катиной заплатили по 10 миллионов рублей за 15 минут выступления.
Бывший концертный директор t.A.t.U. Леонид Дзюник прокомментировал свое отношение к сумме гонорара телеканалу НТВ.
«Копейки, мизер просто. Я надеюсь, что больше. Хотя на 10 миллионов квартиру в Москве купишь только на окраине. Кому помешают деньги, они обе мамы, у них дети. У Лены мама финансовый консультант, там все было хорошо. А у Юльки вообще ничего нет. Она помогла маме, они построили дачу. Себе купила она одну квартиру»,
— высказался продюсер.