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3 часа назад

Кто вошел в новый состав группы «Блестящие»

Super.ru

Мы о них подзабыли, а группа «Блестящие» тем временем все еще существует и даже поет.

Кто вошел в новый состав группы «Блестящие»
Фото: Super.ruSuper.ru

Впервые за долгое время солистки наконец появились на концерте МУЗ-ТВ, который отгремел вчера в Парке Победы в честь 875-летия столицы.

Воссоединение произошло весной: после долгого перерыва в коллектив вернулась солистка золотого состава, 41-летняя Надя Ручка. Теперь девушек непривычно много: в группе также поют Ксения Новикова, Сильвия Золотова, Марина Бережная и Кристина Илларионова.

На празднике «Блестящие» исполнили знакомую многим песню двадцатилетней давности «А я все летала». Говорят, что в ближайшее время мы услышим и другие хиты легендарной группы, среди них «Восточные сказки» и «За четыре моря».

Звёзды,Ксения Новикова,Надя Ручка,
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