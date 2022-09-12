Кто вошел в новый состав группы «Блестящие»

Мы о них подзабыли, а группа «Блестящие» тем временем все еще существует и даже поет.

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Впервые за долгое время солистки наконец появились на концерте МУЗ-ТВ, который отгремел вчера в Парке Победы в честь 875-летия столицы.

Воссоединение произошло весной: после долгого перерыва в коллектив вернулась солистка золотого состава, 41-летняя Надя Ручка. Теперь девушек непривычно много: в группе также поют Ксения Новикова, Сильвия Золотова, Марина Бережная и Кристина Илларионова.