Кендалл Дженнер прогулялась по улицам без нижнего белья

Американская модель Кендалл Дженнер появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Папарацци запечатлели 26-летнюю манекенщицу во время прогулки по улицам Нью-Йорка, куда она отправилась ради Недели Моды. В качестве наряда знаменитость выбрала серое платье-лапшу бренда Khaite, которое дополнила черными босоножками и очками того же цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что Дженнер отказалась от нижнего белья.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к внешнему виду модели, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под фотографиями.

«И все еще никакой элегантности», «Лучший наряд из всех Кардашьянов», «Зачем оголять грудь?», «Выглядит чудесно», «Красотка», «Платье подчеркнуло все недостатки фигуры», — высказывались пользователи сети.