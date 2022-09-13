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2 часа назад

Ирина Салтыкова поделилась секретом стройной фигуры в 56 лет

Слово и Дело

Певица Ирина Салтыкова рассказала, как она сохраняет свою фигуру в 56 лет.

Салтыкова поделилась секретом стройной фигуры в 56 лет
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Салтыкова объяснила, что помогает ей оставаться красивой в своем возрасте. Для поддержания тонуса, по словам певицы, важны уходовая косметика, прием воды и обязательная физическая нагрузка.

«Конечно, нужны маски для лица и очищающие кожу средства. Выпивать стакан воды по утрам я привыкла уже давно. Вода — это всегда хорошо. Но также важен образ жизни. Если нет вредных привычек, то и выглядеть будешь лучше. Ну, и никуда без физической нагрузки»,

— поделится артистка с «Антенной».

Салтыкова утверждает, что она не делала косметические инъекции, а также гордится своим возрастом.

Звёзды,Ирина Салтыкова,
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