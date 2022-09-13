Салтыкова поделилась секретом стройной фигуры в 56 лет

«Конечно, нужны маски для лица и очищающие кожу средства. Выпивать стакан воды по утрам я привыкла уже давно. Вода — это всегда хорошо. Но также важен образ жизни. Если нет вредных привычек, то и выглядеть будешь лучше. Ну, и никуда без физической нагрузки»,