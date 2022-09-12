Орлова прокомментировала личную жизнь своего сына

Ольга Орлова пообщалась со своими подписчиками в социальных сетях. Звезда рассказала им о своей жизни. Певица поделилась мнением о личном счастье своего сына. Она высказалась, что не хочет, чтобы ее сын, женившись, проживал вместе с ней.