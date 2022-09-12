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3 часа назад

Ольга Орлова прокомментировала личную жизнь своего сына

Letidor.ru

Певица высказалась о его будущей женитьбе.

Орлова прокомментировала личную жизнь своего сына
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Ольга Орлова пообщалась со своими подписчиками в социальных сетях. Звезда рассказала им о своей жизни. Певица поделилась мнением о личном счастье своего сына. Она высказалась, что не хочет, чтобы ее сын, женившись, проживал вместе с ней.

«Молодожены должны жить отдельно. На каждой кухне — одна хозяйка. Я с удовольствием буду ждать их в гости и сама не откажусь от приглашения»,

— написала Ольга Орлова.

21-летний Артем — сын Ольги Орловой от первого брака с предпринимателем Александром Кармановым. Певица развелась в 2004 году.

В 2021 году Ольга Орлова вновь вышла замуж — за бизнесмена по имени Валерий. Сейчас Орлова и Валерий живут в загородном доме вместе с ее сыном Артемом.

Звёзды,Ольга Орлова,
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