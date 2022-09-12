Киркоров признался, что Кобзон отказал ему при поступлении в университет

Музыкант Филипп Киркоров в разговоре с PROZvezd вспомнил, как его коллега Иосиф Кобзон отказал ему при поступлении в Институт культуры имени Гнесиных.

«Иосиф Давыдович когда-то не взял меня в Институт культуры имени Гнесиных. Конечно, я очень переживал по этому поводу. Но сейчас понимаю, что он правильно сделал», — высказался Киркоров.

Он считает, что если бы ему удалось поступить в желаемый вуз, то его жизнь могла бы сложиться совершенно иным образом. По словам певца, Кобзон всю жизнь корил себя за то, что не принял Киркорова в университет. Музыкант назвал коллегу «гениальным человеком».