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1 час назад

Киркоров признался, что Кобзон отказал ему при поступлении в университет

Газета.Ru

Музыкант Филипп Киркоров в разговоре с PROZvezd вспомнил, как его коллега Иосиф Кобзон отказал ему при поступлении в Институт культуры имени Гнесиных.

Киркоров признался, что Кобзон отказал ему при поступлении в университет
Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

«Иосиф Давыдович когда-то не взял меня в Институт культуры имени Гнесиных. Конечно, я очень переживал по этому поводу. Но сейчас понимаю, что он правильно сделал», — высказался Киркоров.

Он считает, что если бы ему удалось поступить в желаемый вуз, то его жизнь могла бы сложиться совершенно иным образом. По словам певца, Кобзон всю жизнь корил себя за то, что не принял Киркорова в университет. Музыкант назвал коллегу «гениальным человеком».

Ранее в Кремле рассказали об отношении Путина к Кобзону.

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