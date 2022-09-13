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2 часа назад

Звезда Ворониных отрицает наличие пластических операций

Мира Маркина

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала о своем отношении к пластическим операциям. Актриса поделилась мнением в соцсетях.

Звезда Ворониных высказалась о пластических операциях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артистки, она регулярно посещает косметолога, чтобы держать лицо в тонусе, но к услугам пластического хирурга ни разу не прибегала.

"Не буду менять черты лица и т. п. Не хочу быть с лицом, как у всех. Сейчас многие стали похожими из-за уколов красоты и пластики",

– высказалась Волкова.

Актриса добавила, что старается бороться с эстетическими проблемами вроде отеков и потери коллагена.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Станислав Дужников набрал 36 килограммов ради "Ворониных".

Звёзды,Екатерина Волкова,Станислав Дужников,
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