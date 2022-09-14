Самойлова потратила 150 тыс. руб на вызов врача в Дубае

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о дорогостоящем вызове врача за границей. Этим она поделилась в социальных сетях.

Модель сообщила, что отравилась на отдыхе в Дубае 13 сентября, поэтому ей пришлось вызвать врача. Доктора сделали все необходимые процедуры, чтобы поставить Самойлову на ноги. Однако супруга артиста была сильно удивлена стоимостью услуг. По заявлению модели, на вызов медиков она потратила 150 тыс. рублей.