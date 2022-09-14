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1 час назад

Оксана Самойлова потратила 150 тыс. рублей на вызов врача в Дубае

Газета.Ruиещё 1

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о дорогостоящем вызове врача за границей. Этим она поделилась в социальных сетях.

Самойлова потратила 150 тыс. руб на вызов врача в Дубае
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Модель сообщила, что отравилась на отдыхе в Дубае 13 сентября, поэтому ей пришлось вызвать врача. Доктора сделали все необходимые процедуры, чтобы поставить Самойлову на ноги. Однако супруга артиста была сильно удивлена стоимостью услуг. По заявлению модели, на вызов медиков она потратила 150 тыс. рублей.

«Не знаю, что мне там накапали на 150 к, но чувствую я себя хорошо сегодня»,

— написала Самойлова.

Ранее модель показала интерьер их с Джиганом спальни в новом доме.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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