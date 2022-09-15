Дженнифер Лопес решила взяться за здоровье Бена Аффлека

Дженнифер Лопес вошла в роль требовательной жены и решила взяться за здоровье Бена Аффлека.

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Певица является приверженцем ЗОЖ, в связи с этим не приемлет одну пагубную привычку своего новоиспеченного супруга. Звезда фильма «Бэтмен против Супермена» Бен Аффлек — заядлый курильщик.

Ради Дженнифер Бен уже отказался от многих плохих привычек, включая употребление алкоголя и вредной еды. Бросить курение сигарет для голливудского актера станет настоящим испытанием.

«Это единственная вредность, которая приносит ему удовольствие. Возможно, Дженнифер придется научиться с этим жить»,