Дженнифер Лопес решила взяться за здоровье Бена Аффлека

Дженнифер Лопес вошла в роль требовательной жены и решила взяться за здоровье Бена Аффлека.
Певица является приверженцем ЗОЖ, в связи с этим не приемлет одну пагубную привычку своего новоиспеченного супруга. Звезда фильма «Бэтмен против Супермена» Бен Аффлек — заядлый курильщик.
Ради Дженнифер Бен уже отказался от многих плохих привычек, включая употребление алкоголя и вредной еды. Бросить курение сигарет для голливудского актера станет настоящим испытанием.
«Это единственная вредность, которая приносит ему удовольствие. Возможно, Дженнифер придется научиться с этим жить»,
- считают инсайдеры издания Radar Online.