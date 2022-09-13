Возлюбленная Омарова назвала его мужем и вызвала волну слухов

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, Курбан Омаров, после развода начал отношения с девушкой по имени Валерия, которой всего чуть больше 20 лет.

Фото: Социальные сети Социальные сети

Когда Омаров впервые представил девушку публике, он заявил, что их роман длится уже больше года. При этом они однажды уже расставались по инициативе девушки.

Валерия уже знакома с семьей Омарова. И недавно девушка выложила пост, которым вызвала волну слухов об уже состоявшейся свадьбе.

Вот как возлюбленная Омарова подписала публикацию:

"Ты правда лучший муж".

Кроме этого, имя профиля девушки теперь начинается со слова zima, как и у бывшего мужа Бородиной.