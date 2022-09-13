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44 минуты назад

Возлюбленная Курбана Омарова назвала его мужем и вызвала волну слухов

Мария Иглина

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, Курбан Омаров, после развода начал отношения с девушкой по имени Валерия, которой всего чуть больше 20 лет.

Возлюбленная Омарова назвала его мужем и вызвала волну слухов
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Когда Омаров впервые представил девушку публике, он заявил, что их роман длится уже больше года. При этом они однажды уже расставались по инициативе девушки.

Валерия уже знакома с семьей Омарова. И недавно девушка выложила пост, которым вызвала волну слухов об уже состоявшейся свадьбе.

Вот как возлюбленная Омарова подписала публикацию:

"Ты правда лучший муж".

Кроме этого, имя профиля девушки теперь начинается со слова zima, как и у бывшего мужа Бородиной.

Ранее звезда Ворониных высказалась о пластических операциях.

Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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