Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
2 часа назад

Певица Ольга Орлова раскрыла подробности интимной жизни

Мария Иглина

Певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что ей только недавно удалось обрести счастье в браке с бизнесменом по имени Валерий. Своими рассуждениями о любви Орлова поделилась с изданием The Voice.

"Есть разные прибамбасы": Орлова об интимной жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка рассказала, что она никогда не искала партнера исключительно для интимной связи:

"Скажу за себя. Мне мужик для здоровья точно никогда не был нужен. Мне был нужен мужчина, с которым у нас будет взаимная любовь и семья. Тогда и здоровье приложится. А для всего остального в период одиночества есть разные прибамбасы".

Орлова порекомендовала одиноким женщинам чаще выходить из дома и вести активный образ жизни. А женщинам, которые много лет состоят в отношениях, но до сих пор не замужем, Орлова посочувствовала и назвала это пустой тратой времени.

Ранее возлюбленная Омарова назвала его мужем и вызвала волну слухов.

Звёзды,Ольга Орлова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители