"Есть разные прибамбасы": Орлова об интимной жизни

Певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что ей только недавно удалось обрести счастье в браке с бизнесменом по имени Валерий. Своими рассуждениями о любви Орлова поделилась с изданием The Voice.
Артистка рассказала, что она никогда не искала партнера исключительно для интимной связи:
"Скажу за себя. Мне мужик для здоровья точно никогда не был нужен. Мне был нужен мужчина, с которым у нас будет взаимная любовь и семья. Тогда и здоровье приложится. А для всего остального в период одиночества есть разные прибамбасы".
Орлова порекомендовала одиноким женщинам чаще выходить из дома и вести активный образ жизни. А женщинам, которые много лет состоят в отношениях, но до сих пор не замужем, Орлова посочувствовала и назвала это пустой тратой времени.