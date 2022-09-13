Как выглядит дочь Мадонны

У поп-звезды Мадонны трое своих детей и трое приемных. Старшей дочери знаменитости Лурдес Марии Чикконе-Леон в октябре этого года исполнится 26 лет. Что о ней известно и чем она занимается? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из клипа Lolahol «Lock & Key» Кадр из клипа Lolahol «Lock & Key»

Мадонна родила Лурдес от фитнес-тренера и актера кубинского происхождения Карлоса Леона, с которым она была в отношениях после брака с Шоном Пенном. Уже в три года ее отдали заниматься балетом. Как пишут СМИ, девочка могла попробоваться себя и в качестве актрисы: ей предлагали сняться в "Гарри Поттере". А в 15 лет она пела вместе с Мадонной партию в треке Superstar.

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По словам дочери звезды, оно росла не только под пристальным вниманием общественности, но и под жестким контролем матери:

"Список вещей, которые мне не разрешалось делать, бесконечный. Моя мать — контрол-фрик, и она контролировала меня всю мою жизнь".

Лурес родилась в Лос-Анджелесе. Потом она жила вместе с Мадонной и Гаем Ричи, ее мужем на тот момент, в Лондоне, но вскоре переехала в Нью-Йорк, так как поступила в Школу исполнительных искусств ЛаГуардия. Там учился и Тимоти Шаламе. По словам Лолы, как ее называют друзья, актер стал ее первым парнем.