Раскрыта стоимость секс-видео с участием Ким Кардашьян

Журналисты TMZ назвали стоимость секс-видео с участием телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Рэй Джея (настоящее имя — Уильям Рэй). Информация опубликована на сайте портала.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что в распоряжение редакторов попало email-сообщение, в котором раскрываются подробности распространения указанного порно-ролика. Согласно письму, за шесть недель после публикации фильма компания Vivid Entertainment заработала 1,4 миллиона долларов (84,6 миллиона рублей). Отмечается, что большую часть денег принесла продажа DVD-дисков с записью.

При этом хип-хоп-исполнитель в прямом эфире на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) подчеркнул, что по контракту ему и предпринимательнице досталось по 400 тысяч долларов (24,1 миллиона рублей) и 12,5 процента всей прибыли, полученной во время реализации секс-видео.

Сама Кардашьян никак не отреагировала на последние заявления экс-возлюбленного.