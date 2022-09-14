Высоцкая раскрыла секрет своей неувядающей молодости

«Криосауну я в первый раз попробовала десять лет назад, делала курсом. Мне нравится и процесс, и результат. Когда начала делать, думала исключительно об оздоровительном эффекте. А потом, изучив достаточно много материалов, нашла подтверждение тому, что через внутреннее оздоровление эти процедуры влияют и на внешний вид. Подтягивается кожа, спадают отеки, да и вообще все процессы протекают более интенсивно» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),