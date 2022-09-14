Высоцкая раскрыла секрет своей неувядающей молодости

По словам артистки, эта процедура спасает от отеков и морщин.
Актриса Юлия Высоцкая рассказала, что практикует экстремальные процедуры. 49-летняя знаменитость призналась, что борется с морщинами с помощью холода. По словам артистки, она использует его уже около десяти лет и не сделала еще ни одной пластической операции.
«Криосауну я в первый раз попробовала десять лет назад, делала курсом. Мне нравится и процесс, и результат. Когда начала делать, думала исключительно об оздоровительном эффекте. А потом, изучив достаточно много материалов, нашла подтверждение тому, что через внутреннее оздоровление эти процедуры влияют и на внешний вид. Подтягивается кожа, спадают отеки, да и вообще все процессы протекают более интенсивно» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),
— отметила звезда в своем блоге.
Высоцкая рассказала, что процедура проходит в криокамере, которая состоит из двух помещений. В одном из них температура минус 50 градусов, в другом — минус 110.
«Я к максимуму и не стремлюсь, считаю, что для женского организма с небольшой жировой прослойкой трех минут вполне достаточно. Тут главное — соблюдать меру»,
— заключила актриса.