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46 минут назад

"Эвелина уже достаточно давно в отношениях": роман Бледанс подтвердила ее приятельница

Мария Каткова

Эвелину Бледанс заметили в ЗАГСе в Северной Осетии. Как сообщает StarHit, она занималась подачей документов. Позднее подруга актрисы подтвердила, что она действительно счастлива в отношениях, но не хочет это афишировать.

Роман Бледанс рассекретили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сама Бледанс комментировать слухи не хочет. На вопрос о ее семейном положении она отвечать не стала. Тем не менее, приятельница отметила, что у актрисы действительно новый роман. Она добавила, что с возлюбленным Бледанс встречается больше года, он дарит ей дорогие подарки и возит на отдых. Приятельница также подтвердила, что пара думает о свадьбе.

«Избранник подружился с маленьким Семой, участвует в жизни ребенка, помогает. Очень внимателен к Эвелине»

Ранее сообщалось, что Бледанс раскрыла правду об отношениях со старшим сыном.

Звёзды,Эвелина Бледанс,
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