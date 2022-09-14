Роман Бледанс рассекретили

Эвелину Бледанс заметили в ЗАГСе в Северной Осетии. Как сообщает StarHit, она занималась подачей документов. Позднее подруга актрисы подтвердила, что она действительно счастлива в отношениях, но не хочет это афишировать.

Сама Бледанс комментировать слухи не хочет. На вопрос о ее семейном положении она отвечать не стала. Тем не менее, приятельница отметила, что у актрисы действительно новый роман. Она добавила, что с возлюбленным Бледанс встречается больше года, он дарит ей дорогие подарки и возит на отдых. Приятельница также подтвердила, что пара думает о свадьбе.