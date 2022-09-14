Слух дня: с кем встречается ДиКаприо

Вот уж точно неожиданный роман: Леонардо ДиКаприо после расставания с Камилой Морроне стал активно ухаживать за Джиджи Хадид. Как сообщают инсайдеры Page Six, он положил на модель глаз еще летом, будучи в отношениях с бывшей, а сейчас старается всеми силами заполучить ее расположение к себе. Что известно об их отношениях, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

Первое время Джиджи не отвечала Лео взаимностью, но, видимо, ему удалось добиться ее внимания. На днях репортерам Daily Mail посчастливилось запечатлеть звезд на свидании. Судя по фото, они действительно уже больше, чем просто приятели. Приближенные к паре источники уверяют, что они с каждым днем становятся все ближе: гуляют по Нью-Йорку, ходят по ресторанам и «узнают друг друга, но еще не встречаются».

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