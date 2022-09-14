Киркоров назвал свой самый главный грех

«Я ничего не готовлю: кулинария – не моя стихия. У меня есть свита, которая мне готовит. А у меня самого, к сожалению, очень мало свободного времени. Но я никогда не стремился научиться готовить. Я умею хорошо петь: мне этого достаточно»,