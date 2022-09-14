Отец Бузовой рассказал об отношениях дочери с Давой

Отношения телеведущей и певицы Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Dava) продолжались около года, но внезапно все разрушилось громким скандалом.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам отца артистки Игоря Дмитриевича, он даже не могу предположить, что такой добродушный парень, как Dava может обидеть его дочь.

— Поначалу искренним человеком показался. Спросил у меня руку и сердце дочери. И вроде все нормально, ничего не предвещало беды. Такой молодой, искренний, ответственный. Но опять прошла любовь — завяли помидоры. И снова все не слава богу,

— отметил он.

Блогер часто устраивал Бузовой свидания, дарил подарки и даже посвятил возлюбленной песню. Однако позже телеведущая заявила, что парень оскорблял ее, поднимал руку и изменял. В свою очередь Манукян назвал обвинения ложными, а расстались они из-за разных характеров, пишет StarHit.