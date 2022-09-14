Отец Бузовой рассказал об отношениях дочери с Давой

Отношения телеведущей и певицы Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Dava) продолжались около года, но внезапно все разрушилось громким скандалом.
По словам отца артистки Игоря Дмитриевича, он даже не могу предположить, что такой добродушный парень, как Dava может обидеть его дочь.
— Поначалу искренним человеком показался. Спросил у меня руку и сердце дочери. И вроде все нормально, ничего не предвещало беды. Такой молодой, искренний, ответственный. Но опять прошла любовь — завяли помидоры. И снова все не слава богу,
— отметил он.
Блогер часто устраивал Бузовой свидания, дарил подарки и даже посвятил возлюбленной песню. Однако позже телеведущая заявила, что парень оскорблял ее, поднимал руку и изменял. В свою очередь Манукян назвал обвинения ложными, а расстались они из-за разных характеров, пишет StarHit.
Медиум, маг и таролог Марина Гречишникова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что неудачи на любовном фронте у поющей телеведущей Ольги Бузовой связаны с платой за магические практики, которые помогли ей добиться успеха на профессиональном поприще.