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1 час назад

Отец Бузовой рассказал об отношениях дочери с Давой

Вечерняя Москва

Отношения телеведущей и певицы Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Dava) продолжались около года, но внезапно все разрушилось громким скандалом.

Отец Бузовой рассказал об отношениях дочери с Давой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам отца артистки Игоря Дмитриевича, он даже не могу предположить, что такой добродушный парень, как Dava может обидеть его дочь.

— Поначалу искренним человеком показался. Спросил у меня руку и сердце дочери. И вроде все нормально, ничего не предвещало беды. Такой молодой, искренний, ответственный. Но опять прошла любовь — завяли помидоры. И снова все не слава богу,

— отметил он.

Блогер часто устраивал Бузовой свидания, дарил подарки и даже посвятил возлюбленной песню. Однако позже телеведущая заявила, что парень оскорблял ее, поднимал руку и изменял. В свою очередь Манукян назвал обвинения ложными, а расстались они из-за разных характеров, пишет StarHit.

Медиум, маг и таролог Марина Гречишникова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что неудачи на любовном фронте у поющей телеведущей Ольги Бузовой связаны с платой за магические практики, которые помогли ей добиться успеха на профессиональном поприще.

Звёзды,Давид Манукян,
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