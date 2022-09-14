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1 час назад

Самбурская раскритиковала анкеты «некрасивых мужчин» из приложения для знакомств

Мослента

Анкеты мужчин из популярного приложения для знакомств раскритиковала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) популярная актриса и блогер Настасья Самбурская.

Самбурская раскритиковала анкеты «некрасивых мужчин»
Фото: МослентаМослента

«У меня психологическая драма — я сейчас кое-как зарегистрировалась все-таки на сайте знакомств, потому что четыре раза мою фотографию отклоняли. Но я такого количества некрасивых мужчин очень давно не видела»,

— говорит звезда сериала «Универ» на видео.

По словам Самбурской, она столкнулась с трудностями, так как модераторы посчитали, что она выложила не свои фото. Уже после регистрации один из участников в нецензурной форме предложили ей интим.

Звёзды,Настасья Самбурская,
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