Джоли дала наводку папарацци, чтобы развести Питта с Энистон

Как пишет Mirror, весной 2005 года издание US Weekly обнародовало снимки Анджелины Джоли и Брэда Питта, отдыхающих на пляже в Кении с приемным сыном Мэддоксом. Фото стали настоящей «бомбой», потому что в то время актер еще был официально женат на Дженнифер Энистон и никак не комментировал слухи о начавшейся интрижке с партнершей по фильму «Мистер и миссис Смит».
Медиамагнат Ян Веннер, который в те годы был совладельцем US Weekly, рассказал, что наводку папарацци получили не от кого-нибудь, а от самой Джоли. В своих мемуарах Like A Rolling Stone Веннер написал:
«У нас есть фото, у нас есть доказательства, у нас есть всемирная сенсация, дебют Бранджелины. Информатором была Анджелина».
Веннер утверждает, что Джоли заранее рассказала фотографу, где и когда их с Питтом можно «тайно» сфотографировать.