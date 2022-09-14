Джоли дала наводку папарацци, чтобы развести Питта с Энистон

Как пишет Mirror, весной 2005 года издание US Weekly обнародовало снимки Анджелины Джоли и Брэда Питта, отдыхающих на пляже в Кении с приемным сыном Мэддоксом. Фото стали настоящей «бомбой», потому что в то время актер еще был официально женат на Дженнифер Энистон и никак не комментировал слухи о начавшейся интрижке с партнершей по фильму «Мистер и миссис Смит».