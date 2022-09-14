Бритни Спирс оправдалась после скандала с Кристиной Агилерой

«Я ни в коем случае не пыталась критиковать прекрасное тело Кристины Агилеры. Однажды я летела на ее шоу, и главное, что я отметила — насколько разные люди выступают вместе с нами на сцене. Я даже не упоминала Кристину в своем посте. Я была очень вдохновлена ее шоу и тем, насколько она сильная. Спасибо, Кристина, что вдохновляешь меня!»