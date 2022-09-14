В лифте и в очереди: где звезды знакомились с супругами

Эти случайные встречи переросли в крепкие счастливые отношения.

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Где знаменитости знакомятся со вторыми половинками?

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Статистика показывает, что судьбоносная встреча может произойти, когда угодно. Иногда случайное знакомство оборачивается долгими и счастливыми отношениями.

Дмитрий Дюжев и Татьяна

Актер никогда не мечтал о семейной жизни, ему нравилось внимание женщин, но все изменил поход на концерт Мадонны. Когда дива покинула сцену, а толпа двигалась к выходу, Дмитрий увидел у сцены очаровательную блондинку. Артист вспоминал, что это было любовью с первого взгляда: он сразу понял, что встретил кого-то особенного и направился к Татьяне. Она узнала Дмитрия и считала, что он просто ищет легкого флирта. Чтобы завоевать сердце и доверие девушки, актеру потребовалось много времени. Сейчас супруги счастливы вместе и воспитывают двоих сыновей.

Константин Ивлев и Валерия Куденкова

Где можно познакомиться со знаменитым шеф-поваром? Конечно, там, где продают свежие продукты. Правда, Валерия об этом не думала: она отправилась на рынок воскресным утром, чтобы встретиться с подругой и полакомиться деликатесами. Особенно девушку увлекла черешня, она ела ее прямо с лотка и не заметила, с каким восторгом за этим наблюдает Константин. Кстати, шеф-повар не рассчитывал на серьезные отношения, но со временем понял, что рядом с Валерией чувствует себя счастливым.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Когда Юлия и Андрей приехали на судьбоносный «Кинотавр», ей было всего 22 года, а режиссеру — 58 лет. Актеры не замечали друг друга на фестивале, но однажды утром вместе вошли в лифт. Андрей долго рассматривал спутницу, а потом произнес: «В каком номере вы живете?». Так начался роман, который длится уже несколько десятилетий. Кончаловский считает, что, если бы не столкнулся с Юлией в лифте, то мог бы упустить женщину своей жизни.

Анна Хилькевич и Артур

Звезда сериала «Универ» встретила будущего мужа, когда стояла в автомобильной очереди у шлагбаума. Анна призналась, что встала в очереди перед машиной Артура, хотя должна была оказаться позади него. Мужчина вышел из авто, чтобы разобраться с хамом. Но увидев актрису, Артур передумал скандалить и вместо этого попросил у Анны номер телефона.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе