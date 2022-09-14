Девушки Леонардо Ди Каприо: все о личной жизни актера

О романах Лео Ди Каприо ходят легенды. Каждый раз, когда он начинает встречаться с новой девушкой, поклонники и СМИ гадают, сколько же продлятся отношения и будет ли свадьба. Но до сих пор актер так и не нашел ту самую, единственную, с которой захотел бы связать себя узами брака. «Рамблер» вспоминает девушек Лео и рассказывает, как у них дела после разрыва.

Фото: Кадр из фильма «Однажды… в Голливуде» Кадр из фильма «Однажды… в Голливуде»

Камилла Морроне

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Встречались с 2017 по 2022 год.

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Последний раз их видели вместе 4 июля 2022 года, на тот момент Камилле уже исполнилось 25 лет. Всем казалось, наконец-то проклятие снято и актер продолжит отношения с девушкой старше 25 лет, а возможно, сделает ей предложение. Но пара рассталась после пяти лет, проведенных вместе. Интересный факт: Камилла Морроне родилась в год премьеры «Титаника», который принес Ди Каприо бешенную славу, а познакомились они благодаря Аль Пачино, который был Камилле отчимом. Сейчас актеру приписывают роман с известной моделью Джиджи Хадид, но пока официального подтверждения не было. К слову, модели исполнилось 26 лет.

Лорена Рэй

Встречались в 2017 году.

Их роман продлился всего несколько месяцев. Для Леонардо Ди Каприо это, скорее, норма, чем исключение. А вот тот факт, что модель — шатенка, а не блондинка, многих заставил удивиться. Отношения развивались по стандартной схеме: отдых, друзья, яхты, пляжи. Но в какой-то момент все прекратилось. Кстати, моделью девушка стала благодаря соцсетям, когда число ее подписчиков приблизилось к миллиону, ее заметили модельные агентства. А там и Лео не заставил себя ждать.

Нина Агдал

Встречались с 2016 по 2017 год.

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Вообще-то они познакомились еще в 2011 году, но роман завязался лишь в 2016, когда актер и модель встретились на дне рождения общего друга. А дальше завертелось, но ненадолго. Сейчас Нина продолжает карьеру модели, снимается в кино и живет в Майами.

Келли Рорбах

Встречались в 2015 году.

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Впервые их заметили вместе, когда они катались на велосипедах. Роман продлился недолго, но Келли успела получить свою минуту славы. Ее начали приглашать чаще сниматься и предлагать главные роли. Например, в новых «Спасателях Малибу» она исполнила роль девушки, которую когда-то играла Памела Андерсон. А потом вышла замуж за миллиардера.

Тони Гаррн

Встречались с 2013 по 2014 год.

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С немецкой моделью, бывшей тогда лицом Celvin Klein, Лео Ди Каприо познакомился на Каннском кинофестивале, сходу пригласил ее отдохнут на яхте, а потом купил квартиру в Нью-Йорке. Но безоблачные отношения омрачились трагедией. На следующий Каннский фестиваль актер полетел с Тони, но на одной из вечеринок успел пофлиртовать со звездой реалити-шоу Кэти Клири. Папарацци опубликовали подтверждающие фото. И тут выяснилось, что Кэти замужем. Муж-миллионер застрелился в тире. А Тони Гаррн через некоторое время рассталась с Ди Каприо.

Эрин Хизертон

Встречались с 2011 по 2012 год.

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Их роман продлился всего десять месяцев. Известная модель, ангел Victoria’s Secret пленила сердце актера, но опять-таки ненадолго. Расстались они друзьями, Эрин продолжила работать моделью и даже запустила собственную линию одежды.

Блейк Лайвли

Встречались в 2011 году.

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Короткий, как лето, роман не пережил осени. Блейк очаровала Ди Каприо не только красотой. Она вкусно готовила, а еще летала к актеру в Сидней, пока тот снимался в «Великом Гэтсби». Но не смотря на всю романтику, отношения завершились. Сейчас Блейк Лайвли счастливо замужем за актером Райаном Рейнольдсом, с которым воспитывает троих дочерей.

Анна Вьялицына

Встречались в 2011 году.

Российская супермодель покорила сердце голливудской знаменитости. Анна родилась в Нижнем Новгороде (тогда он назывался Горьким) в семье врачей, с 15 лет начала работать моделью, карьера шла в гору, у нее было много контрактов. По слухам, отношения с Ди Каприо у нее начались в 2009 году, но Анна утверждала, что они всегда были дружескими. Сейчас Анна воспитывает дочку и все еще состоит в отношениях с ее отцом, вице-президентом компании Yahoo.

Бар Рафаэли

Встречались с 2006 по 2009 и с 2010 по 2011.

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По меркам Леонардо Ди Каприо, эти отношения длились вечность, свадьба стала бы логичным продолжением, но нет. Они расстались, потом снова начали встречаться, и так по кругу, но итог известен. Сейчас Бар Рафаэли завершила модельную карьеру, она замужем и воспитывает троих детей.

Жизель Бюндхен

Встречались с 2000 по 2005 год.

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Еще одна рекордсменка. Пять лет для Леонардо Ди Каприо равняются практически вечности. Ди Каприо начал с ней встречаться после провала в фильме «Пляж», за эту роль его наградили «Золотой малиной», а потом кризис случился у Жизель — она стала очень известной и популярной, много работала и много зарабатывала, но все это вылилось в огромнейший стресс, коорый она глушила алкоголем. Ди Каприо не смог ее поддержать, и модель приняла тяжелое решение расстаться, чтобы перестроить свою жизнь. Сейчас она завершила карьеру модели, вышла замуж за футболиста и воспитывает двоих детей.

Эва Герцигова

Встречались в 1998 году

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Двух месяцев хватило Лео и Эве, чтобы понять, что они не подходят друг другу. Лучше раньше, чем позже, это непреложная истина.

Бижу Филлипс

Встречались в 1998 году

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Американская модель, актриса и певица хорошую роль получила как раз-таки после романа с Леонардо Ди Каприо. Ну а сам актер просто хорошо провел время с ней.

Эмбер Валлетта

Встречались в 1998 году

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Леонардо Ди Каприо стал звездой первой величины после «Титаника». И конечно, романы с моделями заводил один за одним.

Хелена Кристенсен

Встречались в 1997 году

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«Мисс Дания 1986» и ангел Victoria’s Secret утешила Ди Каприо после разрыва с Кристен Дзан. Невероятно, но факт: Хелена Кристенсен — шатенка, а еще она на шесть лет старше Ди Каприо. Вероятно, в молодости он еще не сформировал свой идеал девушки. Роман оказался скоротечным. Сейчас Хелена воспитывает сына и занимается предпринимательской деятельностю.

Кристен Дзан

Встречались с 1996 по 1997 год

Кадр из сериала "Дарма и Грэг"

С моделью Ди Каприо появился на премьере фильма «Ромео+Джульетта», в котором снимался с Клер Дейнс. Роман продлился до премьеры фильма «Титаник». Кристен и Лео жили вместе, но за неделю до премьеры модель решила расстаться. После разрыва продолжила карьеру модели, снималась в кино и сериалах.

Бриджет Холл

Встречались в 1994 году