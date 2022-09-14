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2 часа назад

Анастасия Решетова раскрыла секрет похудения

Lenta.ru

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет своего похудения. Соответствующий видеоролик появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Модель Решетова раскрыла секрет похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летняя манекенщица рассказала, что ради стройной фигуры ходит в спортзал. В размещенном видео знаменитость продемонстрировала комплекс упражнений, которые направлены на проработку мышц пресса, ягодиц и плеч.

«По весам я все ближе к своей цели — это вес, который был пару лет назад. Теперь еще нужен легкий рельеф. Поэтому делаю в основном только функциональные тренировки и кардио, — поделилась своими размышлениями Решетова. — Видели бы вы меня месяца три назад... Я не влезала ни в одни свои джинсы, перейдя стабильно в размер М».

Кроме того, в описании под публикацией, которая набрала более 31 тысячи лайков, модель пообещала поклонникам показать результаты своего похудения.

В июне Анастасия Решетова поделилась секретом своей красоты. Модель пояснила, что для поддержания ухоженного внешнего вида она пьет сок сельдерея пять раз в неделю. Она также включила в рацион больше овощей и зелени, отказалась от рафинированного сахара и отметила, что не потребляет его уже три недели. Звезда добавила, что перестала пользоваться тональным кремом и избавилась от пигментных пятен на лице с помощью фототерапии.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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