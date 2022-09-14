Модель Решетова раскрыла секрет похудения

«По весам я все ближе к своей цели — это вес, который был пару лет назад. Теперь еще нужен легкий рельеф. Поэтому делаю в основном только функциональные тренировки и кардио, — поделилась своими размышлениями Решетова. — Видели бы вы меня месяца три назад... Я не влезала ни в одни свои джинсы, перейдя стабильно в размер М».