56-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет с дочерью

56-летняя супермодель Синди Кроуфорд появилась на публике вместе со своей дочерью, 21-летней Кайей Гербер. Об этом сообщает Daily Mail.
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер посетили презентацию мемуаров главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула A Visible Man («Видимый человек»), которая прошла 13 сентября в Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. Кроуфорд была одета в коричневую блузу без рукавов и кожаную юбку с драпировкой. Гербер, в свою очередь, надела черное мини-платье на бретелях.
На том же мероприятии были замечены бывшие супруги Миранда Керр и Орландо Блум.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Хайди Клум и ее 18-летняя дочь «выгуляли» кожаные платья на вечеринке в Нью-Йорке.