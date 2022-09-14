56-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет с дочерью

56-летняя супермодель Синди Кроуфорд появилась на публике вместе со своей дочерью, 21-летней Кайей Гербер. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер посетили презентацию мемуаров главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула A Visible Man («Видимый человек»), которая прошла 13 сентября в Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. Кроуфорд была одета в коричневую блузу без рукавов и кожаную юбку с драпировкой. Гербер, в свою очередь, надела черное мини-платье на бретелях.

На том же мероприятии были замечены бывшие супруги Миранда Керр и Орландо Блум.