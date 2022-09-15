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4 часа назад

Хирург Вдовин рассказал о трех пластических операциях Брутян до ее знакомства с Прилучным

Слово и Делоиещё 1

Пластический хирург Александр Вдовин сообщил, какие операции делала актриса Зепюр Брутян до знакомства со своим коллегой и мужем Павлом Прилучным.

Хирург рассказал о трех пластических операциях Брутян
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эксперт сравнил две фотографии знаменитости из разных периодов и отметил, что еще до съемок в сериале «В клетке», где она познакомилась с Прилучным, девушка сделала три пластические операции, в числе которых ринопластика и пластика губ.

«Сравнивая фотографии разных периодов времени, можно предположить, что актриса сделала ринопластику, эндоскопический лифтинг лба и прибегла к пластике губ — операции булхорн»,

— сообщил хирург в беседе с Woman.ru.

Напомним, Прилучный и Брутян сыграли свадьбу в августе 2022 года. До этого актер был женат на своей коллеге из сериала «Закрытая школа» Агате Муцениеце.

Звёзды,Александр Вдовин,
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