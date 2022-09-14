Состояние Бони ухудшилось: ноги не ходят, одышка не дает спать

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", блогерша Виктория Боня в социальных сетях пожаловалась на новые осложнения из-за горной болезни. Несколько дней назад Боня отправилась на гору Манаслу в Непале с намерением покорить высоту в 8163 м.

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"Ноги не ходят, голова раскалывается, одышка не дает спать, судороги и отеки всего, что можно и нельзя. Толком не спала уже шесть дней и душ не видела столько же", - цитирует сетующую на ухудшившееся состояние Боню kp.ru.

Горная болезнь развивается у человека на большой высоте вследствие гипоксии (недостаточного снабжения тканей кислородом) и гипокапнии (недостатка углекислого газа в тканях). На акклиматизацию к высоте требуется время, первые симптомы горной болезни можно почувствовать уже на высоте в 1500 м.