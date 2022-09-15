Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
4 часа назад

Сестра Жанны Фриске прокомментировала отношения с Ольгой Орловой

Слово и Дело

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья дала свой комментарий на тему ее отношений с актрисой Ольгой Орловой. Информацией поделился портал teleprogramma.pro.

Сестра Фриске прокомментировала отношения с Орловой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Женщина является активным пользователем соцсетей и постоянно на связи со своими подписчиками. Недавно в ходе такого общения Наталья провела рубрику вопрос-ответ, в которой прямолинейно отвечала даже на самые неудобные вопросы.

Фанаты вспомнили про близкие отношения Жанны и Ольги Орловой и начали расспрашивать сестру артистки о том, общаются ли они. Наталья дала утвердительный ответ и уточнила, что созванивается с телеведущей по праздникам.

Звёзды,Ольга Орлова,Жанна Фриске,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители