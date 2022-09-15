Сестра Фриске прокомментировала отношения с Орловой

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья дала свой комментарий на тему ее отношений с актрисой Ольгой Орловой. Информацией поделился портал teleprogramma.pro.

Женщина является активным пользователем соцсетей и постоянно на связи со своими подписчиками. Недавно в ходе такого общения Наталья провела рубрику вопрос-ответ, в которой прямолинейно отвечала даже на самые неудобные вопросы.