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3 часа назад

Любящая раздавать советы Королева попалась на фотошопе

Слово и Дело

Еще летом певица Наташа Королева наставляла своих подписчиков в искусстве похудения. Артистка проводила марафоны и делилась секретами оздоровления тела. Все это оказалось просто пылью в глаза доверчивым поклонникам.

Любящая раздавать советы Королева попалась на фотошопе
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В Сеть попало видео, где Королева выглядит, мягко говоря, не тем человеком, который может говорить о фигуре. Кроме того, невооруженным глазом видно, как она накладывает себе полную тарелку пирожных. Это возмутило фанатов.

«Кто эта раздувшаяся женщина? Не верю, что Королева! Блин, а в соцсети прям красотка писаная»,

– пишут возмущенные фолловеры.

Во всей красе артистку запечатлела Виктория Шелягова. Благодаря ей теперь все знают, что Королева все время ретушировала свои фото, рассказывая о том, как похудеть и быть в форме.

Звёзды,Виктория Шелягова,Наташа Королева,
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