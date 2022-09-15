Любящая раздавать советы Королева попалась на фотошопе

Еще летом певица Наташа Королева наставляла своих подписчиков в искусстве похудения. Артистка проводила марафоны и делилась секретами оздоровления тела. Все это оказалось просто пылью в глаза доверчивым поклонникам.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В Сеть попало видео, где Королева выглядит, мягко говоря, не тем человеком, который может говорить о фигуре. Кроме того, невооруженным глазом видно, как она накладывает себе полную тарелку пирожных. Это возмутило фанатов.

«Кто эта раздувшаяся женщина? Не верю, что Королева! Блин, а в соцсети прям красотка писаная»,

– пишут возмущенные фолловеры.