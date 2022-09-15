Бритни Спирс оправдалась после критики Кристины Агилеры

Бритни Спирс ранее разместила в соцсетях пост, в котором отметила, что ее коллега Кристина Агилера специально подбирает в подтанцовку людей крупнее себя, чтобы на их фоне казаться худее.
«Если бы у меня были танцоры Кристины Агилеры, я бы выглядела очень маленькой»,
— отметила Бритни.
Ее публикация вызвала волну негатива в адрес певицы, Спирс начали обвинять в бодишейминге.
Агилера не стала комментировать заявление коллеги, но отписалась от нее.
Затем Бритни опубликовала новый пост, заявив, что не хотела никого критиковать.
«Однажды я летела на ее шоу, и главное, что я отметила, — насколько разные люди выступают вместе с нами на сцене»,
— вспомнила Спирс. Исполнительница добавила, что была вдохновлена шоу Кристины и тем, насколько она сильная.
«Спасибо, Кристина, что вдохновляешь меня!»
— написала Бритни.
Поп-звезда подчеркнула, что замечания в адрес подтанцовки Агилеры она опубликовала из-за неуверенности в себе, испытываемую с тех пор, как родители и пресса «несправедливо обошлись» с ней.