Бритни Спирс оправдалась после критики Кристины Агилеры

Бритни Спирс ранее разместила в соцсетях пост, в котором отметила, что ее коллега Кристина Агилера специально подбирает в подтанцовку людей крупнее себя, чтобы на их фоне казаться худее.

Фото: runews24.ru runews24.ru

«Если бы у меня были танцоры Кристины Агилеры, я бы выглядела очень маленькой»,

— отметила Бритни.

Ее публикация вызвала волну негатива в адрес певицы, Спирс начали обвинять в бодишейминге.

Агилера не стала комментировать заявление коллеги, но отписалась от нее.

Затем Бритни опубликовала новый пост, заявив, что не хотела никого критиковать.

«Однажды я летела на ее шоу, и главное, что я отметила, — насколько разные люди выступают вместе с нами на сцене»,

— вспомнила Спирс. Исполнительница добавила, что была вдохновлена шоу Кристины и тем, насколько она сильная.

«Спасибо, Кристина, что вдохновляешь меня!»

— написала Бритни.