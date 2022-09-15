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3 часа назад

Бритни Спирс оправдалась после критики Кристины Агилеры

runews24.ru

Бритни Спирс ранее разместила в соцсетях пост, в котором отметила, что ее коллега Кристина Агилера специально подбирает в подтанцовку людей крупнее себя, чтобы на их фоне казаться худее.

Бритни Спирс оправдалась после критики Кристины Агилеры
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Если бы у меня были танцоры Кристины Агилеры, я бы выглядела очень маленькой»,

— отметила Бритни.

Ее публикация вызвала волну негатива в адрес певицы, Спирс начали обвинять в бодишейминге.

Агилера не стала комментировать заявление коллеги, но отписалась от нее.

Затем Бритни опубликовала новый пост, заявив, что не хотела никого критиковать.

«Однажды я летела на ее шоу, и главное, что я отметила, — насколько разные люди выступают вместе с нами на сцене»,

— вспомнила Спирс. Исполнительница добавила, что была вдохновлена шоу Кристины и тем, насколько она сильная.

«Спасибо, Кристина, что вдохновляешь меня!»

— написала Бритни.

Поп-звезда подчеркнула, что замечания в адрес подтанцовки Агилеры она опубликовала из-за неуверенности в себе, испытываемую с тех пор, как родители и пресса «несправедливо обошлись» с ней.

Звёзды,Кристина Агилера,Бритни Спирс,
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