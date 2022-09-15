Ангелина Вовк в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" рассказала, почему рассталась со вторым мужем.
Телеведущая призналась, что построить крепкий брак, находясь в разных странах, задача невыполнимая:
"Любовь на расстоянии невозможна. Сужу по своему второму браку. У меня в силу определенных причин не было возможности уехать в Чехию. Он в силу определенных причин не хотел переезжать в СССР. Если были бы вместе, то нашли общий язык".
Вовк отметила, что в какой-то момент они с супругом начали отдаляться, и что-то изменить в отношениях им уже не удалось.
Вторым мужем телеведущей был художник чехословацкой киностудии "Баррандов" Индржих Гетц. Они были вместе с 1982 по 1995 год.
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