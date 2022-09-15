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1 час назад

"Любовь на расстоянии невозможна": Вовк рассказала, почему распался ее второй брак

Мира Маркина

Ангелина Вовк в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" рассказала, почему рассталась со вторым мужем.

"Любовь на расстоянии невозможна"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая призналась, что построить крепкий брак, находясь в разных странах, задача невыполнимая:

"Любовь на расстоянии невозможна. Сужу по своему второму браку. У меня в силу определенных причин не было возможности уехать в Чехию. Он в силу определенных причин не хотел переезжать в СССР. Если были бы вместе, то нашли общий язык".

Вовк отметила, что в какой-то момент они с супругом начали отдаляться, и что-то изменить в отношениях им уже не удалось.

Вторым мужем телеведущей был художник чехословацкой киностудии "Баррандов" Индржих Гетц. Они были вместе с 1982 по 1995 год.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Стоцкая рассказала о новом романе после развода.

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