Синди Кроуфорд опубликовала архивное фото из 90-х

"Вспоминая легендарную Роксану Лоуит. Если бы вы были где-то рядом с модой сценой в 90-х, вы бы неизбежно столкнулись с ней. Она была одной из тех крутых женщин, которых вы встречаете только в Нью-Йорке. Главный инсайдер моды, она запечатлела культовые сцены бэкстейджа. Ее недооцененный, мягкий характер сделал ее одним из самых желанных фотографов во всей индустрии",