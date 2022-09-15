Синди Кроуфорд опубликовала архивное фото из 90-х

56-летняя супермодель Синди Кроуфорд выложила новую архивную фотографию, сделанную в 90-е годы. Снимком она поделилась в социальных сетях.
На архивном фото Синди Кроуфорд позирует без макияжа и с пышной укладкой. По всей видимости снимок сделан перед одним из показов модели. Она вспомнила историю кадра и почтила память легендарного фотографа.
"Вспоминая легендарную Роксану Лоуит. Если бы вы были где-то рядом с модой сценой в 90-х, вы бы неизбежно столкнулись с ней. Она была одной из тех крутых женщин, которых вы встречаете только в Нью-Йорке. Главный инсайдер моды, она запечатлела культовые сцены бэкстейджа. Ее недооцененный, мягкий характер сделал ее одним из самых желанных фотографов во всей индустрии",
— написала супермодель
В комментариях поклонники восхитились красотой модели и ее сходством с дочерью: "Великолепна", "Прекрасна. Очень похожа на Кайю Гербер", "Вот что я называют естественной красотой", "Самая красивая женщина", "Настоящая супермодель".